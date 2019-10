Un ziar suedez refuză să mai publice reclame ale companiilor care funcționează pe bază de combustibil fosil

09:30

PE SCURT Vicepreședintele SUA Mike Pence și-a exprimat susținerea deplină pentru Guvernul condus de Maia Sandu și pentru agenda reformelor democratice promovate de către Executivul de la Chișinău. În cadrul întâlnirii cu prim-ministra Maia Sandu, Mike Pence a subliniat că SUA a susținut transmiterea pașnică a puterii și va continua să fie un susținător fidel […] The post Mike Pence către Maia Sandu: „ SUA vor continua să fie un partener strategic pentru transformarea democratică a Moldovei” appeared first on Moldova.org.