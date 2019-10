Un șofer moldovean conducea fără permis de conducere în Ungaria și a fost amendat cu 6000 de euro

13:00

Echipa Națională de Robotică a Republicii Moldova va participa, în perioada 24-27 octombrie, în cadrul celei de-a treia ediție a olimpiadei internaționale în domeniul roboticii – FIRST Global Challenge. Competiția se va desfășura în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și va aduce împreună peste 175 de echipe din întreaga lume. Misiunea FIRST Global Challenge este de … Articolul foto | Vor concura cu 175 de țări din întreaga lume: Susține echipa națională de robotică la olimpiada mondială FIRST Global apare prima dată în ZUGO.