Vremea pentru 3 octombrie

11:00

InSight este echipată cu „o ureche specială”, conform JPL, un seismometru de o foarte mare sensibilitate, numit „Seismic Experiment for Interior Structure” (SEIS), ce poate percepe vibraţii foarte subtile, precum o briză. Instrumentul a fost conceput pentru „ascultarea” undelor seismice de pe Planeta Roşie. Sunetul marţian poate sta la baza unora dintre aceste vibraţii, dar şi componentele sondei. „Sunetele ciudate, pe care echipa InSight le-a numit „ding-uri şi dong-uri”, devin mai dese seara. Echipa ştie că acestea vin de la componentele delicate din seismometru, care se dilată şi se contractă unul de altul, şi crede că pierderea din căldură poate fi un factor, în mod similar cu modul în care un motor de maşină „ticăie” după ce este oprit şi începe să se răcească”, se arată pe site-ul jpl.nasa.gov. Cu ajutorul InSight, cercetătorii studiază modul în care undele seismice ale acestor cutremure se răspândesc în interiorul Marte, relevând în premieră structura din adâncimile planetei. SEIS, care a ajuns pe Planeta Roşie în noiembrie anul trecut a înregistrat pentru prima oară un posibil cutremur pe Marte în luna aprilie a acestui an. Zgomotul de slabă intensitate, caracterizat de cercetătorii din cadrul JPL drept un posibil cutremur produs pe Marte, echivalentul aproximativ al unui seism de pe Terra cu magnitudinea 2,5, a fost înregistrat în cea de-a 128-a zi marţiană - zilele pe Marte sunt cunoscute şi sub denumirea de „sol” - de când InSight se află pe „Planeta Roşie”. Semnalul a fost detectat de seismometrul francez aflat la bordul sondei, un instrument suficient de sensibil pentru a măsura o undă seismică cu raza cât jumătate din cea a unui atom de hidrogen. Suprafaţa lunară şi cea marţiană sunt extrem de liniştite în comparaţie cu Terra, care experimentează un zgomot seismic constant de nivel scăzut produs de oceane şi fenomene meteo, precum şi seisme care au loc de-a lungul faliilor subterane, create de mişcarea plăcilor tectonice din scoarţa terestră. Pe Lună şi Marte nu există plăci tectonice, activitatea seismică produsă pe cele două corpuri cereşti fiind determinată de un proces de răcire şi contracţie, care provoacă acumularea de energie până când aceasta devine suficient de puternică încât să fisureze scoarţa. InSight este primul vehicul spaţial conceput special pentru a studia activitatea din adâncurile Marte, iar misiunea sa are o durată de doi ani. În luna decembrie a anului trecut, sunetul vântului de pe Marte, sub forma unei vibraţii, a fost înregistrat de seismometrul de la bordul sondei, precum şi de un senzor de presiune. Vântul a făcut să vibreze panourile solare ale sondei InSight, iar această vibraţie a fost înregistrată şi trimisă spre Terra.