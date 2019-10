Trump ar fi sugerat măsuri extreme pentru graniţa cu Mexicul

16:30

Justin Timberlake a devenit cea mai recentă "victimă" a lui Vitalii Sediuk, după ce a fost atacat, la Săptămâna modei de la Paris, de reporterul ucrainean, devenit celebru graţie farselor sale de pe covorul roşu, care au vizat nume mari din showbiz, precum Brad Pitt, Bradley Cooper şi Adele. Incidentul a avut loc marţi, lângă Muzeul Luvru, potrivit tmz.com. Cântăreţul şi actorul Justin Timberlake era însoţit de soţia sa, actriţa Jessica Biel, şi se pregătea să intre să vadă show-ul casei de modă Louis Vuitton. Potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializare online, Sediuk a venit din mulţime şi l-a prins pe Timberlake de un picior, încercând să îl facă să cadă.Gărzile de corp ale starului au reacţionat aproape imediat, după ce Timberlake s-a zbătut câteva secunde să scape de atacator. Artistul a ţinut-o de mână pe soţia sa pe tot parcursul incidentului, iar actriţa părea foarte surprinsă. Vitalii Sediuk a fost condamnat la trei ani de libertate condiţionată, un an de consiliere psihologică şi 20 de zile de muncă în folosul comunităţii după ce l-a agresat, în 2014, pe Brad Pitt - lovindu-l cu pumnul în zona feţei - pe covorul roşu, la o premieră. Brad Pitt a obţinut ulterior un ordin de restricţie împotriva lui Vitalii Sediuk. Brad Pitt nu a fost însă singura "victimă" a reporterului ucrainean. În acelaşi an, la o altă gală, Vitalii Sediuk l-a îmbrăţişat pe Bradley Cooper, apoi ţinându-l de talie, şi-a coborât faţa între picioarele actorului. A încercat să execute aceeaşi glumă şi cu actorul Leonardo DiCaprio, o lună mai târziu. Vitalii Sediuk a devenit celebru după ce a fost pălmuit de Will Smith, în 2012, fiindcă încercase să îl sărute pe actorul american la premiera din Rusia a filmului "Bărbaţi în negru 3". Will Smith avea să declare ulterior reporterilor că Sediuk a avut noroc că nu "a încasat un pumn în figură". Reporterul ucrainean a fost protagonistul unui alt moment insolit în 2013, când a reuşit să intre în zona VIP de la gala de decernare a premiilor Grammy - deşi nu avea acreditare -, a urcat pe scenă în timpul discursului cântăreţei Adele, câştigătoare a premiului pentru "cea mai bună interpretare pop solo", a luat microfonul şi a spus "Te iubesc, Adele". Înainte de incidentul cu Brad Pitt, Vitalii Sediuk tocmai fusese eliberat de poliţia franceză, după altă farsă, de data aceasta la Festivalul de film de la Cannes. Reporterul a încercat să se ascundă sub rochia vaporoasă purtată de America Ferrera pe covorul roşu, însă actriţa nu a depus plângere împotriva acestuia. Jurnalistul a fost însă concediat de la Ukrainian TV, postul de televiziune pentru care lucra