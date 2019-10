Președintele CSJ, Ion Druță, a fost reținut

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Decebal 19, 19/1, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric bd. Cuza Vodă 16/2, 16/5, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Băcioi: str. Anatol Corobcianu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoriei, Victoriei-1 parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Codrilor 999, Trușeni 9006, 9007, 9015, șos. Balcani 999, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Balcani, Barbu Lăutaru, Durleşti, Mitropolit Petru Movilă, Toma Alimoş, Toma Alimoş str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Atelierilor, Capriana, Cartusa, Durleşti, Grigore Ureche, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava: s. Dumbrava: str. Bot Mihai, Buiucani, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sfîntul Gheorghe, Teilor, Vierul, Vilelor, Zavoiului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 6. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. P. Chicera, I. Vieru, Mitr. Petru Movilă, Sf. Gheorghe, Trușeni parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Ion Creangă 30 parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Pomicultorilor, Pomicultorilor 1 str-la, Pomicultorilor 2 str-la, Pomicultorilor 3 str-la, Pomicultorilor 4 str-la, Pomicultorilor 5 str-la, Pomiculturilor 6 str-la, Sihastrului parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 8. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Calea Basarabiei 7, Calea Moșilor 2, 2/1, 4, 19, Ismail 101, 103, 105, 105A, 109, 111, 9999, V. Vladimirescu 1A, 1/7, 8A, 53, Uzinelor 1, Vadul lui Vodă 2/1, 999, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 10. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Andrei Doga 28/1, 28/2 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 11. Anenii Noi: s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Roșcani parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 12. Basarabeasca: s. Bașcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, Bascalia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 13. Cahul: s. Brînza: str. Iujnaea, Lenin, Mihail Frunze, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Cantemir: s. Capaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Comrat (UTA Găgăuzia): str. 28 Iunie, 40 Ani ai Biruinţei, Bugeacului, Gromov, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Morozov P., Octeabriscaea, Vinica, Vladimir Vîsoţki parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baurci: str. Alexandr Suvorov, Bolinicinaea, Kutuzov, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, Drujba, Molodejnaea, Sadovaea, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Miciurin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 16. Călăraşi: str. Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gavriil Muzicescu 2 str-la, Viilor, Viilor 1 str-la, Viilor 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dereneu, s. Duma, s. Bularda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:05 - 17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Căuşeni: str. Mitropolit Varlaam parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Tănătari parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sălcuţa parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Chircăieștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Tocuz parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Cimişlia: s. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Javgur parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bălășești parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 16:25 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Corjova, partial în intervalul de timp între13:00 – 14:45 , pentru conectarea noului consumator 20. Hînceşti: s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bozieni, s. Caracui, s. Cărpineni: str. Octeabriscaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dubovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Agarina, Arhanghelul Mihail, Boris Glavan, Bozieni, Bratianovca, Caracui, Cîmpiilor, Criucova, Dubovca, Florilor, Fratii Solomon , Gospitalinaea, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Levscaea, Litoralului , Livezilor, Matrosov, Miciurin, Mihai Eminescu , Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaea, Plopilor, Sărata - Galbenă, Serghei Lazo, Sf. Cuvioasa Parascheva, Sfîntul Gheorghe, Sovhoznaea, Stepnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Tineretului, Valea Florii, Vasile Alecsandri, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 21. Ialoveni: s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Costești, Independentei, Ștefan Neaga, Poiana parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Horești, parțial în intervalul de timp între 09:00 – 19:00 , pentru lucrări de reconstrucție a liniei electrice aeriene 22. Leova: or. Leova: str. Grănicerilor, Mioriţa, Podul De Flori, Vatlina parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 23. Nisporeni: s. Bălănești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Orhei: or. Orhei: str. Iurie Gagarin, Hotin, Ion Neculce, Victoria, Ion Soltîs, Ioan Vodă, Costișei, Izvoraș parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chiperceni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Străşeni: s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s.Cojuşna: str. Cîmpiilor, Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Sireţcaea, Sîreţului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Mihai Viteazul, Nucarilor, Petru Rareş, Cojuşna, Sireţcaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 26. Ştefan Vodă: s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Carahasani: str.Carl Marx, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaea, Pobeda, Suvorova, 1 Mai, Carahasani parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. 31 August 1989, 50 Let Sov.Moldavii, Academicianul Ghidirim, Cetatea Albă, Doina, Florilor, Fraţii Dumitraşco, Livezilor, Livezilor , Mihai Eminescu, Nistreană, Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo, Ştefan Vodă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Taraclia: s. Musaitu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 28. Teleneşti: s. Bănești parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ţînţăreni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric