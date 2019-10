Președintele Curții Supreme de Justiție a fost REȚINUT

11:30

Deputatul Iurie Reniță a anunţat marți, 1 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă că ar putea părăsi fracțiunea Platformei DA, însă decizia finală o va lua după alegerile din 20 octombrie curent, comunică MOLDPRES.Deputatul a specificat că şi-a anunţat colegii de fracţiune despre nemulţumirile pe care le are faţă de politica externă promovată în ultima perioadă şi a spus că susţine decepţiile anunţate anterior de deputaţii Octavian Ţicu şi Lilian Carp.Fostul diplomat a menţionat că, în ultima perioadă, au fost comise gafe grave în politica externă. „Maia Sandu face o treaba bună, este consecventă şi foarte decisă. Însă, faptul ca i-a permis lui Igor Dodon să meargă la ONU, eu consider că este o mare greșeală. Mi-am dorit să mă implic în procesele ce vizează politica externă, dar şi activitatea MAEIE. Recunosc că aceste doleanţe nu şi-au găsit materializare. Am crezut în promisiunile electorale ale blocului ACUM.