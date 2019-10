Duhoarea din Chișinău vine totuși de la Stația de epurare; PG: Mirosul neplăcut a cauzat prejudicii de 70 de milioane de lei

08:10

Cristian Vieru are 26 de ani și o boală grea, care îl macină. Totul a pornit de la o tuse, în luna octombrie a anului trecut. Au urmat mâncărimi insuportabile. Medicii l-au asigurat însă că nu este nimic grav. S-au scurs luni, în care Cristian a fost purtat pe la diferite spitale, fără ca vreun specialist să-i spună ce are de fapt. Doar prin luna aprilie a acestui an tânărul avea să afle că are o formă de cancer al sângelui - limfom non-Hodgkin. Mama lui Cristian a revenit din străinătate, unde...