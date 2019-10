VIDEO // Ion Ceban: „Sunt adeptul ideii că majoritatea deciziilor primăriei trebuie să determine transformarea Chișinăului în orașul de care copiii noștri își vor lega viitorul”

«Copiii de azi cunosc tehnologiile, folosesc tehnologiile și vor trăi acolo unde acestea le vor face viața mai comodă și mai sigură. Noi am învățat mult acest subiect și am integrat o concepție de transformare a Chișinăului în oraș inteligent - or cum vorbesc specialiștii Smart City.», a spus Ion Ceban, în cadrul unui briefing.În opinia sa, conceptul de Smart City trebuie să conțină câteva acțiuni fundamentale, implementate în perioada imediat următoare. Este vorba despre implementarea soluțiilor tehnologice de automatizare pentru fluidizarea traficului rutier, implementarea unei aplicații care va permite conducătorii auto să afle informație despre locurile de parcare disponibile, implementarea unei aplicații prin intermediul căreia locuitorii vor transmite sesizările în adresa Primăriei.

