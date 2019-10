ZFR Chişinău îl omagiază pe actorul Ilarion Ciobanu

18:00

PE SCURT Consiliul Concurenței a sancționat „Apă-Canal Chișinău" cu o amendă în valoare de 7 190 453, 43 lei. Aceasta pentru aplicarea diferențiată, arbitrară a coeficienților la stabilirea tarifelor diferențiate sau plăților suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibilă în apele uzate evacuate. Amenda a fost stabilită inclusiv pentru neperceperea plăților suplimentare de la o parte […]