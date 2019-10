Cât alcool ar fi avut în sânge șoferița ce a provocat accidentul de la Buiucani

16:20

În acelaşi timp, analiştii politici consideră că liderul PPDA, Andrei Năstase, este pus în dificultate atât de Ion Ceban, cât şi de candidatul PUN Octavian Ţîcu, care va atrage o bună parte din votanţii săi. În opinia experţilor, acest candidat încă nu a început Campania, dar deja are suportul a 2.7% dintre cetăţeni. Comentatorii consider că Octavian Țîcu, spre deosebire de Andrei Năstase, are un discurs structurat, iar într-o polemică publică îl poate învinge uşor pe liderul PPDA.Amintim că datele sondajului IData arată că cele mai mari șanse la alegerile din 20 octombrie le au socialistul Ion Ceban (25,2%) și liderul PPDA, Andrei Năstase (18,7%), urmaţi de fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă (8,4%), fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, exclus din cursă, (4,3%), Octavian Țîcu (2,7%), Valerii Klimenco (1,4%) și Valeriu Munteanu (1,3%).