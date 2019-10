Italianul acuzat că a operat fără drept în România vrea să îşi deschidă clinică medicală

21:10

Cel puţin nouă persoane au căzut în apă şi şapte au fost salvate, şase persoane fiind rănite grav, a informat marţi Agenţia Centrală de Ştiri din Taiwan, citată de mediafax.ro. Bridge collapse in Taiwan injures at least 14 people. • It smashed down on to fishing vessels moored underneath and sent a petrol tanker plummeting into the waterhttps://t.co/FtNjcH3vqy pic.twitter.com/f4P8VCOPFx — AFP news agency (@AFP) October 1, 2019 Scafandrii i-au căutat pe cei care ar putea fi blocaţi în câteva bărc...