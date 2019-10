Facultatea de Drept din cadrul USM aniversează 60 de ani de la fondare

11:00

Soprana americană Jessye Norman, recompensată cu cinci premii Grammy şi care a cucerit cu vocea sa profundă publicul din lumea întreagă, a murit la vârsta de 74 de ani, din cauza unei septicemii, luni, la New York, potrivit bbc.com. Un star al operei internaţionale, una dintre puţinele interprete de culoare care au reuşit în acest domeniu, Norman a murit din cauza unei septicemii provocate de o rană la coloana vertebrală suferită în 2015, potrivit unui comunicat al familiei. "The Met (Metropolitan Opera din New York, n.r.) deplânge pierderea lui Jessye Norman, una dintre marile soprane ale ultimilor 50 de ani", a transmis prestigioasa instituţie, unde aceasta a cântat în peste 80 de spectacole, dintr-un repertoriu variat, de la Richard Wagner la Francis Poulenc, Bela Bartok, Arnold Schönberg şi Johann Strauss. "A fost una dintre cele mai mari artiste care au cântat pe scena noastră", a subliniat directorul Met, Peter Gelb. Născută pe 15 septembre 1945, în Augusta, statul american Georgia, Jessye Norman a început să cânte în biserică, tradiţionalele piese religioase. Asculta muzică de operă la radio, mai ales transmisiuni de la Metropolitan Opera, unde, ulterior, a devenit o stea. Tânără de culoare într-un mediu al muzicii clasice dominat de artişti caucazieni, Norman a obţinut o bursă pentru a studia la Universitatea Howard, o prestigioasă instituţie din Washington. În 1968 - la vârsta de 23 de ani - a fost angajată la Deutsche Oper din Berlin, iar, cinci ani mai târziu, debuta în Franţa, cu "Aida", de Giuseppe Verdi. S-a instalat în Europa, unde cu vocea sa profundă s-a impus ca una dintre cele mai mari soprane dramatice, fiind cunoscută în special pentru interpretările din opera lui Richard Wagner. Jessye Norman a fost şi o activistă socială, militând mai ales pentru cauza artiştilor provenind din medii defavorizate. În acest sens, a înfiinţat în oraşul natal, Augusta, Jessye Norman School of the Arts, oferind cursuri gratuite pentru artiştii săraci. A cântat la ceremoniile de învestire ale preşedinţilor americani Ronald Reagan şi Bill Clinton, la cea de-a 60-a aniversare a reginei Elizabeth a II-a, în 1986, şi a primit, printre altele, Medalia naţională pentru arte din partea fostului preşedinte american Barack Obama, în 2009. Retrasă de pe scenă în ultimii ani, soprana şi-a publicat memoriile în 2014, "Stand Up Straight and Sing!". sursa: mediafax.ro