Republica Populară Chineză marchează Ziua Națională

10:20

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor „Red Union Fenosa" anunţă că luni, 30 septembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 16/1, 16/2, 16/2A, Hristo Botev 19/6, 19/7, Teilor 4, 4/2, 5, 16/2, 9999, în intervalul de timp între 08:45 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Nicolae Titulescu 47, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Băcioi: str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Alexandr Puşkin, Anatol Corobcianu, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Cetatea Chilia, Chişinăului, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Druţă Ion, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Schinoasa, Serelor, Sfînta Treime, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Tighina, Trandafirilor, Viilor, Zodiac parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Piaţa Unirii Principatelor 3, 3A, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Transnistria 20, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Alexandru cel Bun, Băile Herculane str-la, Bucovinei, Eugen Doga, Eugen Doga str-la, Mihail Sadoveanu, Pucioasă , Sfîntul Dumitru, Vadul Lui Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Banatului, Chişinăului, Gorchi M., Livezilor, Lucian Blaga str-la, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Budeşti: str. Andrieş, Andrieş str-la, Budeşti, Chişinăului, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Şcolii, Teilor, Teilor str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Cotului, Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 11. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 12. Anenii Noi: s. Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Puhăceni: str. Ogorodnaea, Dnestrovscaea, Puhăceni, Dacia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Basarabeasca: s. Bașcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, Bascalia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 14. Cahul: s. Chioselia Mare: str. Boris Glavan, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 15. Cantemir: s. Stoianovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 16. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcănești: str. Novoselova parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Vulcănești: str. Alexandr Puşkin, Fiodor Tolbuhin str-la, Nicolai Gogol, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Ceadîr Lunga: str. Iubileinaia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Baurci: str. Alexandr Suvorov, Kutuzov, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cazaclia: str. Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Avdarma: str. Calinina, Gheorghi Jucov, Iurie Gagarin, Miciurin, Ogorodnaea, Pobedî, Sovetscaea, Timoşenco, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 17. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, Vişinilor de jos parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Dereneu, s. Duma, s. Bularda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Căuşeni: str. Alba Iulia, Alexandru Donici, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Stere Constantin, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîrnățeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 13:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sălcuţa parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căinari parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cîrnățenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Chircăieștii Noi parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ochiul Ros parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 19. Cimişlia: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Moldova, Nicolae Iorga, Patria, Patria str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 14:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun, Constantin Stamati, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ecaterinovca - parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Criuleni: s. Sagaidac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Porumbeni - parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru conectarea clienţilor noi 21. Hînceşti: s. Sărata Galbenă: str. Ogorodnaea, Grădinilor, Hîncești, Grigore Ctovschi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Ialoveni: s. Costești: str. Mihail Cogălniceanu, Costești, Mihai Eminescu, Sf. Nicolae parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Leova: s. Cîzlar parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 24. Nisporeni: or. Nisporeni: str. Basarabia, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Coşbuc, Mitropolit Petru Movilă, Sf.Petru, Toma Ciorbă, Vărzăreşti, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Orhei: str. Constantin Negruzzi , Donici Alexandru, Glavan Boris, Haiducul Bujor, Ioana Iakir, Lăpuşneanu, Mihai Kogălniceanu, Păcii, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:0 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 26. Străşeni: s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojuşna: str. Cîmpiilor, Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Sireţcaea, Sîreţului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Mihai Viteazul, Nucarilor, Petru Rareş, Cojuşna, Sireţcaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Voinova, s. Chirianca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 27. Ştefan Vodă: str. Alexandru cel Bun, Libertăţii, Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Carahasani: str.Carl Marx, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaea, Pobeda, Suvorova, 1 Mai, Carahasani parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. Mihai Eminescu, Livezilor, Suvorovo, Cetatea Alba , Palanca parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căplani str. Mihail Frunze, Tcacenco, Svoboda parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. Doina, Mihai Eminescu, Nistreană, Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 28. Taraclia: str. L. Tolstoi, Voczalinaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 29. Teleneşti: str. Alexandru Plămădeală, Bogdan Petriceicu Haşdău, Chişinăului, Constantin Stamati, Nicolae Milescu Spătaru parțial, în intervalul de timp între 10:25 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11. sursa: știri.md