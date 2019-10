CEC a respins contestațiile lui Codreanu și Brega

10:20

„Noua guvernare bifează o nouă rușine pentru R. Moldova pe plan internațional. Un discurs, rostit de la înalta tribună ONU, în care, așa cum am presupus:- NU am auzit solicitarea de retragere a trupelor străine de pe teritoriul țării noastre.- NU am auzit niciun cuvânt despre rezoluția promovată anul trecut de delegația noastră – prima de acest fel din istoria țării noastre, care cere expres retragerea forțelor militare și munițiilor străine din Moldova: un succes diplomatic fără precedent.- NU am asistat la un gest de cumsecădenie diplomatică prin exprimarea recunoștinței față de toate statele membre ONU care au susținut anul trecut acest efort.- NU am auzit condamnarea agresiunii militare străine, anexarea teritoriilor și încălcarea hotarelor recunoscute internațional în state suverane, inclusiv în state vecine.