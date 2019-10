Accident rutier la Ungheni. O persoană a decedat, iar șapte au ajuns la spital

17:10

Ex-premierul Vlad Filat cataloghează drept „aberații și minciuni” declarațiile lui Ilan Șor, potrivit cărora, la solicitarea sa, Igor Dodon ar fi primit în 2012 o geantă cu 3 000 000 de euro în schimbul a trei voturi pentru Nicolae Timofti. „În toți acești patru ani de când sunt încarcerat, nu am comentat niciodată minciunile și aberațiile expuse de către Șor. Nu am făcut acest lucru din motivul că nu am dorit să cobor la nivelul unui escroc, mincinos și laș. Având în vedere ultimele declarații...