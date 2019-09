Periculoasa poziție a OSCE față de reglementarea conflictului transnistrean

15:00

Judecătorii din Republica Moldova i-au dat dreptate unui vameș care nu a vrut să vorbească limba rusă, deși Serviciul Vamal l-a sancționat, aplicându-i mustrare aspră. Curtea Supremă de Justiție a constatat că vameșul nu era obligat să vorbească în limba rusă cu un cetățean al Republicii Moldova, scrie Anticorupție.MD. Stanislav Tonu, inspector în cadrul