Ora Expertizei: Adunarea judecătorilor și reforma ca beletristică

Un tanar de 17 ani, care a fost taiat la discoteca din satul Crasnaseni, raionul Telenesti, a suportat o interventie chirurgicala. Viata lui se afla in afara oricarui pericol. Un alt tanar, de 19 ani, a decedat in drum spre spital. Tragedia a avut loc in acest weekend, in timpul unei batai intre doua grupuri de tineri.