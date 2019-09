(foto) Șobolanul care a devenit celebru după ce a murit. Darius picta tablouri în acuarelă

13:45

Ești pasionat de creații și de noile tehnologii? Atunci, participă la Rockit Conference 2019. Rockit este punctul de întâlnire pentru creatorii locali și regionali, pentru startup-uri, investitori și experți în domenii de ultimă generație. Astfel, 12 speakeri, 2 paneluri și multe surprize te așteaptă anul acesta la Rockit Conference. Mai mult, astăzi este ultima zi când puteți profita de un bilet la preț de 300 de lei, de mâine biletul având un preț în valoare de 400 de lei. Articolul Be good, Do good, Think good. Participă la Rockit Conference 2019 și investește în dezvoltarea forței de muncă apare prima dată în #diez.