LIVE // Briefing susținut de Președintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară, Alexandru Slusari

11:15

În acest week-end salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați pentru a extrage o persoană din beci care se presupune că s-ar fi intoxicat cu gazele toxice emanate în urma procesului de fermentare a vinului.Primul caz a fost înregistrat într-o gospodărie particulară din orașul Tvardița, raionul Taraclia. Potrivit IGSU, proprietarul gospodăriei, a intrat în beciul casei și nu a mai reușit să iasă, intoxicându-se cu dioxid de carbon în urma fermentării vinului. Ajunși angajații IGSU, au recuperat din beci bărbatul în vârstă de 50 de ani. Acesta a supraviețuit și a fost internat la Spitalul raional. Al doilea caz s-a produs în orașul Leova. Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața în beci, unde se păstrau butoaiele cu must. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost extras de localnicii. Circumstanțele cazului urmează a fi stabilite. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să fie foarte prudenți, în perioada fermentării vinului. Pentru a evita cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, acumulat în beciurile proprii, specialiştii recomandă ca oamenii să nu intre în încăperile unde se fermentează vinul dacă acestea nu sunt dotate cu ventilație corespunzătoare. Mai mult, este recomandat ca procesul de fermentare să fie petrecut în încăperi deschise sau la aer liber. Persoanele sunt rugate să verifice cantitatea de oxigen din încăpere în care se acumulează gaze în urma fermentării vinului. Cea mai simplă metodă de a verifica prezența oxigenului într-o încăpere este prin aprinderea unei lumânări. Lumânarea stinsă, înseamnă lipsa de oxigen. În acest caz oamenii sunt rugați să părăsească imediat încăperea. Salvatorii îndeamnă oamenii să anunţe apropiații că intenționează să intre într-o astfel de încăpere. In cazul in care exista deja o victimă este importanta apelarea imediata la serviciile de urgența, pentru ajutorul calificat. O persoană intoxicată cu dioxid de carbon poate fi salvată, dacă este scoasă imediat din mediul toxic la aer curat.