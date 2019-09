Percheziții în casa lui Ion Druță, președintele Curții Supreme de Justiție

16:30

Haideți să zâmbim, e gratis. Pentru promisiuni și scuze, noi deja am plătit impozite! Acesta a fost mesajul pe care l-a transmis Dumitru Țîra, candidatul PPEM la funcția de primar de Chișinău, la evenimentul de lansare în campanie electorală, scrie realitatea.md „În această campanie, vă invit, împreună, să le zâmbim ironic candidaților politicieni, care se laudă cu meritele pentru care noi deja am plătit. Dar cel mai important să nu uităm să zâmbim unii altora, pentru că suntem bravo, noi ne facem munca în fiecare zi. Eu trăiesc în Chișinău toată viața și mă consider un om împlinit. Mereu m-am […]