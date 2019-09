(video) Descoperă magia versului atunci când soarele apune, împreună cu Laura Muruzuc

18:15

Astăzi la Chișinău s-a încheiat competiția de alergare pentru copii „Kids Run Day by Naturalis”, care a avut loc în cadrul celei de-a cincea ediții aniversare a „Maratonului Internațional Chișinău”. În total, la cursă au participat 500 de tineri sportivi. Copiii au concurat în patru categorii de vârstă și pe distanțele selectate din timp. Articolul (foto) „Kids Run Day by Naturalis”. Lista câștigătorilor competiției din acest an apare prima dată în #diez.