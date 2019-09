HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 29 septembrie

12:45

Acest amplu eveniment muzical care atrage un public numeros, mai ales din rândul tinerilor, veniţi din toate regiunile Braziliei în Parcul Olimpic construit pentru Jocurile Olimpice din 2016, a căpătat o dimensiune specială în mandatul preşedintelui de extrema dreaptă Jair Bolsonaro, un climatosceptic şi un obişnuit al derapajelor machiste, rasiste şi homofobe. Pentru a opta sa ediţie în Brazilia - a 20-a în total, după cele organizate în Portugalia, Spania şi Statele Unite -, acest mega-festival înfiinţat în 1985 reafirmă mai mult ca oricând dorinţa de a milita "pentru o lume mai bună" - sloganul său oficial începând din 2001. "Angajamentul nostru merge dincolo de chestiunile de mediu, este vorba despre a construi o lume mai bună, oferind o voce generaţiei tinere, care a fost mult timp privată de acest lucru", a declarat Roberta Medina, vicepreşedintele Rock in Rio. Ea este fiica fondatorului festivalului, a cărui ediţie are loc în acest an în zilele de 27, 28 şi 29 septembrie şi 3, 4, 5 şi 6 octombrie. Pentru ca întreaga generaţie tânără să se simtă reprezentată, programul festivalului este unul dintre cele mai eclectice, incluzând zile consacrate stilurilor hip-hop (cu Drake pe afiş), pop (cântăreaţa Pink), rock (trupele Foo Fighters şi Muse) şi heavy metal (trupa Iron Maiden). Dincolo de aceşti headlineri de pe scena principală, alte concerte propun duouri special concepute pentru ediţia din 2019, precum cel compus din cântăreţul englez Seal şi artista braziliană Xenia Franca. "Să cânţi la Rock in Rio este întotdeauna 'bestial'", a declarat Andreas Kisser, chitarist al trupei Sepultura şi personalitate emblematică a rockului brazilian, aflat pe afişele tuturor ediţiilor acestui festival începând din 1991. "Am venit aici ca spectator în 1985 şi atunci cântau Iron Maiden şi Scorpions, care revin în acest an. Vom retrăi toată acea atmosferă, va fi o zi istorică pentru stilul metal", a declarat muzicianul brazilian pentru AFP. Pe 4 octombrie, Sepultura va prezenta în exclusivitate pe scena de la Rock in Rio un cântec de pe noul album al trupei, ce va fi lansat în luna februarie. Plantări de arbori. Pe scenă, Andreas Kisser va folosi o chitară specială, vopsită în culorile curcubeului şi simbolizând un apel la toleranţă faţă de comunitatea LGBT, adeseori maltratată în timpul mandatului preşedintelui Jair Bolsonaro. "Tot ceea ce poate să valorifice respectarea diferenţelor este important. Oamenii trebuie să înţeleagă că există moduri diferite de a concepe iubirea, familia", a explicat chitaristul brazilian. După părerea sa, intoleranţa a revenit în Brazilia "pentru că preşedintele nostru readuce (în spaţiul public, n.r.) un discurs care denotă o lipsă de respect şi de educaţie". În ceea ce priveşte Amazonia, subiect "fierbinte" odată cu recrudescenţa incendiilor de pădure, celebrul chitarist a reamintit că trupa Sepultura a denunţat politicile de despădurire încă din anii 1990, prin intermediul albumelor "Chaos AD" (1993) şi "Roots" (1996). "Am abordat întotdeauna această problemă în cântecele noastre, dar, din păcate, ea a rămas de actualitate", a adăugat muzicianul brazilian. "Brazilia a fost întotdeauna un haos în materie de mediu (...) Numeroase progrese au fost făcute în aceşti ultimi ani, dar, din păcate, suntem literalmente pe cale să aruncăm totul la coşul de gunoi", a concluzionat artistul. La Rock in Rio 2019, organizatorii se vor asigura că pubelele vor conţine mai puţine produse nereciclabile, odată cu adoptarea unor "puternice restricţii impuse furnizorilor", a explicat Roberta Medina. Ea a mai promis că "100% din deşeuri vor fi reciclate sau reutilizate". Spaţiul care a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 2016 se va transforma într-un veritabil parc de distracţii, cu un montagne russe şi o tiroliană, dar şi cu instalaţii care promovează dezvoltarea durabilă.