Musso & Frank, restaurantul starurilor de la Hollywood, a primit o stea pe Walk of Fame, la 100 de ani de la înființare

„Familia Baker vă anunţă cu tristeţe că Ginger este spitalizat în stare critică. Să vă rugaţi pentru el", au scris membrii familiei într-un mesaj pe platforma de micro-blogging Twitter. Legendary Cream drummer Ginger Baker is "critically ill" and in the hospital, according to a statement released by his family. https://t.co/LZyT64dK90 #GingerBaker pic.twitter.com/0Pq7OFyNO9 — Consequence of Sound (@consequence) September 25, 2019 Starea de sănătate a lui Ginger Baker s-a deteriorat în ultimii an...