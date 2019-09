Cel puţin 36 de morţi într-un accident rutier în China

18:20

Curtea de Apel din Paris a adoptat decizia prin care a admis demersul Republicii Moldova de a solicita opinia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la litigiile ce vizează dosarul Republica Moldova și compania ucraineană Energoalians (actual Komstroy), anunță Ministerul Justiției. Urmare a acestei decizii, Curtea de Apel din Paris a suspendat procesul de examinare a cererii de contestare a sentinței arbitrale depuse de Republica Moldova, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com. Interpretarea Tratatului Cartei Energiei În acest context, Republica Moldova salută decizia Curții de Apel din Paris de a suspenda procedura de examinare a cererii de contestare a sentinței arbitrale depuse de Republica Moldova și de a adresa întrebări preliminare CJUE privind interpretarea Tratatului Cartei Energiei (TCE). "Curtea de Apel din Paris nu recunoaște decizia Curții de Casație din martie 2018, prin care în esență se susține că o tranzacție comercială încheiată cu un stat membru al TCE poate constitui o „investiție" în sensul TCE, chiar și în absența vreunei forme de „contribuție" pe teritoriul statului gazdă. Astfel, CJUE va avea acum oportunitatea de a corecta această interpretare a TCE", susţine Ministerul Justiţiei. Creanţa este sau nu investiţie "Suplimentar, în vederea interpretării corecte a termenului „investiție", decizia arată că Curtea de Apel recunoaște că celelalte două erori de jurisdicție ale tribunalului arbitral ar trebui cu siguranță examinate de către CJUE, și anume: (i) creanța nu ar putea constitui o investiție „efectuată" de către un investitor pentru că a fost contractată mai întâi de o entitate din Insulele Virgine Britanice care nu sunt stat parte la TCE, și (ii) creanța, în nici un caz, nu poate constitui o investiție realizată „în zona" Moldovei, în măsura în care a rezultat dintr-un contract de vânzare a energiei electrice ce a fost furnizată Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Această acțiune a Curții de Apel, de asemenea, va împiedica ca astfel de întrebări să fie ridicate pe viitor în fața Curții de Casație", potrivit comunicatului oficial. Ministerul Justiției precizează că, decizia Curții de Apel din Paris din 24 septembrie 2019, reprezintă o schimbare esențială a circumstanțelor în dosarul Republica Moldova vs Komstroy, care crește probabilitatea anulării senținței arbitrale de către Curtea de Apel din Paris. Totodată, se menţionează că decizia Curții de Apel din Paris din 24 septembrie va fi depusă instanțelor de judecată din SUA în procedurile de recunoaștere a sentinței arbitrale inițiate de Komstroy. Istoria procesului Litigiul dintre Republica Moldova și Energoalians își are începutul încă la finele anilor ‘90. Atunci ÎS Moldtranselectro a cumpărat energie electrică din Ucraina prin intermediul Derimen Properties Ltd, un offshore din Insulele Virgine Britanice (BVI), iar în urma livrărilor s-ar fi format o datorie de circa 196 de milioane de lei, potrivit unei investigaţii RISE Moldova. Ulterior offshorul i-a cedat companiei ucrainene Energoalians dreptul de a recupera presupusa datorie. În 2002 Curtea de Conturi a constatat că Moldtranselectro a plătit companiei ucrainene chiar mai mult decât a importat oficial și a cerut întreprinderii să recupereze 10,8 milioane de dolari care nu au „suport documentar, juridic şi economic”. Un an mai târziu, Curtea de Conturi deja susţinea că lipsesc documente ce ar confirma livrările de energie, deși în 2002 directorul Moldtranselectro a prezentat mai multe documente confirmative. Tot în 2003, o instanţă din Moldova a anulat constatările Curţii de Conturi privind lipsa datoriei față de Energoalians. Între timp disputa dintre Republica Moldova și compania ucraineană a ajuns pe masa magistraților. După ce părțile s-au războit ani la rând în instanțele din Republica Moldova și Ucraina, câmpul de bătălie a fost mutat în Franța. Locația a fost aleasă de părți, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional. În mai 2010. Energoalians adresează autorităților Republicii Moldova o cerere de soluționare amiabilă a litigiului, potrivit prevederilor TCE. Cererea rămâne fără răspuns. Energoalians solicită în Franța instituirea unui tribunal arbitral ad-hoc care să examineze pretențiile financiare ale companiei ucrainene față de Republica Moldova. La finele lunii octombrie 2013, Tribunalul decide că Republica Moldova trebuie să plătească companiei Energoalians un total de 600 de milioane lei (circa 46,5 milioane dolari la cursul de schimb de atunci – n.r.), dintre care 196 de milioane reprezintă datoria propriu-zisă, restul fiind dobânzi de întârziere și cheltuieli de judecată. Decizia Arbitrajului este definitivă, dar poate fi anulată de o instanţă, dacă se va demonstra încălcarea procedurilor. Peste o lună Republica Moldova depune la Curtea de Apel de la Paris o acțiune în anulare împotriva deciziei arbitrajului. Ulterior Energoalians fuzionează cu firma ucraineană Komstroy, care i-a devenit succesoare de drept. În aprilie 2015. Komstroy, în baza deciziei din octombrie 2013 a Tribunalului de arbitraj, începe procedura de recuperare a datoriei, identificând active pe care Moldova le deține peste hotare și a cerut sechestrarea lor. Astfel, sunt blocate conturile din Belgia ale MoldATSA, întreprindere de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova. Peste un an. În urma acțiunii în anulare depusă de Republica Moldova, Curtea de Apel din Paris anulează decizia Tribunalului de arbitraj, lucru cu care nu a fost de acord deja Komstroy, succesoarea Energoalians. În martie 2018. Curtea de Casație din Franța anulează decizia Curții de Apel din Paris prin care s-a constatat în mod eronat că Arbitrajul Comercial ad-hoc nu era în drept să medieze disputa dintre Republica Moldova și Energoalians. Pretenţiile trec de un miliard de lei Asta înseamnă că firma ucraineană este din nou în drept să-și ceară banii, care luând în calcul dobânzile urca la peste 50 de milioane de dolari, sau circa un miliard de lei. La finele anului 2018 Komstroy începe procedurile de executare a deciziie în SUA. ia fiind acceptată, iar suma pretenţiilor a ajuns la 75 milioane de dolari. Curtea de Arbitraj a districtului Columbia din SUA a acceptat să examineze recunoașterea legalităţii cerinţelor Energoalians/Komstroy privind recuperarea prejudiciulu, iar aceastai presupune că mijloacele pot fi primite şi de pe conturile altor active ale Moldovei în SUA. Guvernul a contestat această decizie, fapt ce suspendă executarea ei, astfel că ţara noastră deocamdată nu riscă să-şi piardă proprietăţile. Conexiuni cu Laundromatul şi Platon Ministrul Justiţiei, Olesea Stamate a calificat drept nefondate pretenţiile Energoalians/Komstroy privind întoarcerea datoriilor pentru livrarea energiei electrice, considerând că acest lucru este „o schemă de escrocherie pentru stoarcerea banilor din bugetul Moldovei”. De notat că o investigaţie RISE Moldova a arătat că Energoaliance a fost implicată în legalizarea fondurilor murdare provenite din Federația Rusă, fenomen cunoscut sub denumirea de Laundromatul rusesc. La fel şi Komstroy, care a fuzionat în 2013 cu Energoalians și i-a devenit succesoare de drept. Asociatul majoritar, Dmitro Sarnaţki (60%), este partener de afaceri cu Vitaliy Podvishevskyy, ambii din Ucraina. Potrivit RISE Moldova, ultimul este un interpus de-al controversatului bancher moldovean Veaceslav Platon, unul dintre arhitecții Laundromatului, condamnat la 25 de ani închisoare în Republica Moldova. Până acum în litigiul Energoalians/Komstroy cu Moldova a cheltuit doar pe avocați câteva sute de mii de dolari. sursa: știri.md