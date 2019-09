Discutii aprinse pe marginea deciziei luate la Adunarea Generala a Judecatorilor prin care membrii CSM au fost demisi din functii. Ce spune Maia Sandu, Olesea Stamate, dar si presedintele demis de la CSM, Dorel Musteata - VIDEO

18:30

Maia Sandu, onorata cu Medalia de Aur a Universitatii de Vest Timisoara: "Cand am pasit in Universitatea Harvard ca studenta venita dintr-o tara care abia incepea sa inteleaga ce inseamna democratia, am inteles cat de stransa este legatura intre educatie si progresul social si economic" - VIDEO