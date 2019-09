Scoțienii au aflat care e băutura care hidratează cel mai bine organismul. Spoiler: nu e apa

15:50

Jur, oameni buni! Eu chiar am vrut! Eu am încercat. Eu chiar am rӑbdat de la început… Dar după câteva minute sprâncenele mele s-au ridicat într-atât de mult, încât mai n-au spart tavanul, iar eu consider că nu e bine să te cerți degeaba cu vecinii, așa că am renunțat...