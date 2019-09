video | „De câte ori deschid gura, o să vă dați seama cât de proastă sunt”: Irena Boclincă a parodiat-o din nou pe Dăncilă la iUmor

19:50

Run Pink Moldova te invită la cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție „Race for the Cure”, pentru a fi alături de cele care duc o luptă crâncenă cu cancerul mamar. „Race for the Cure” este un eveniment mondial de succes, care are scopul de a educa și colecta fonduri pentru lupta … Articolul video | Ele au nevoie de tine! Participă la „Race for the Cure” și fii alături de femeile care luptă cu cancerul mamar apare prima dată în ZUGO.