Horoscop 28 septembrie 2019. O privire care fură inimi

Interpreta Tatiana Heghea a lansat o piesă nouă – „Vino de mă ia”, în colaborare cu Eugen Doibani, informează SHOK.md. „I-am zis lui Eugen, fă-mi te rog o melodie foarte dansantă, că eu cânt atâta femeia, dragostea, melancolia… este dansantă, dar tot are melancolia ceea. Am zis să facem și videoclip, apoi am zis să […]