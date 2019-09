Maia Sandu: Toți judecătorii care s-au îmbogățit pe cale ilegală trebuie să plece din sistem

21:40

Campionul mondial universitar la judo Denis Vieru, medaliat cu bronz la Mondialele din anul curent, a prezentat un master-class în Spania, relatează Moldpres. ”Am combinat, cu sprijinul antrenorului meu, Veaceslav Bacal, utilul cu plăcutul. M-am odihnit aproximativ două săptămâni și am avut întâlniri la diferite cluburi din această țară. Am rămas plăcut surprins de tot ce am văzut, primirea ce mi s-a făcut”, a declarat performerul pentru agenție la revenirea în țară. „În afară de judo, mai analizez și alte variante de a-mi aranja pe viitor viața”, a mai specificat Denis Vieru, fără a menționa proiectele respective. ”Am mai mulți cunoscuți în Spania, unde am antrenat cândva. Am apelat la ei la puțin timp după încheierea Campionatului Mondial de la Tokyo, pentru a efectua un curs de recuperare. Totul a fost peste așteptările noastre”, a spus tehnicianul. Denis Vieru este cel mai bun judocan moldovean. El a absolvit anul curent Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. A câștigat în 2019 turneele de Grand Slam de la Paris și Baku, Grand Prix de la Antalya, argintul la turneul Grand Prix de la Zagreb, a devenit campion mondial universitar (Napoli) și a obținut bronzul la Mondialele de la Tokyo. Cu aceste performanțe, el este candidatul principal la titlul de cel mai bun sportiv al anului.