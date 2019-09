(ACUM UN AN) Lucrările AP GUAM la Chişinău

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 28 septembrie 2018. Întrevederile Premierului la New York În marja vizitei întreprinse la New York cu ocazia participării la reuniunea Adunării Generale a ONU, Prim-ministrul Pavel […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna