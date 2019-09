Experții: discursul președintelui la ONU – eveniment istoric pentru Moldova

21:00

În cadrul ședinței de astăzi, 27 septembrie, curent, Comisia Electorală Centrală a stabilit particularitățile de votare ale unor categorii de alegători la alegerile locale. • Conform normelor generale stabilite de Codul electoral, dreptul de vot la alegerile locale se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința. La alegerile loca...