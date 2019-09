6 moldoveni, condamnați în România pentru contrabandă cu țigări.Metoda ingenioasă prin care introduceau ţigările în ţară

10:10

Pauza de la Super Bowl 2020 va fi mult mai distractivă cu Jennifer Lopez și Shakira în rolul de headlineri ai show-ului muzical. Ambele artiste și-au confimat prezența pe conturile de socializare. Concertul este unul dintre cele mai mari din lume – peste 98 de milioane de oameni l-au vizionat în 2019. Cei de la NFL – Liga Națională de Fotbal American – au declarat într-un comunicat că cele două vedete vor performa pe Hard Rock Stadium din Miami pe 2 februarie. „Se întâmplă. 02.02.20”, a scris Jennifer Lopez pe Twitter. Going to set the world on ??? @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi pic.twitter.com/c7oXQM0vjq— Jennifer Lopez (@JLo) September 26, 2019 This is happening. 02.02.20 pic.twitter.com/SwHUhH3Lfe— Jennifer Lopez (@JLo) September 26, 2019 Get ready ? 02.02.20 pic.twitter.com/nCqtPIcc7w— Shakira (@shakira) September 26, 2019 Show-ul lor va fi primul produs de Roc Nation, o companie de entertainment fondată de rapperul și afaceristul Shawn „Jay Z” Carter. Atât Shakira cât și Jennifer Lopez au în topurile muzicale piese în engleză și spaniolă încă de la sfârșitul anilor ’90. Cântăreața columbiană este una dintre cele mai bine vândute artiste latino-americană, câștigând trei premii Grammy. A cunoscut faima internațională cu hitul Hips Don’t Lie, în 2006. Lopez, actriță și cântăreață, este cunoscută pentru hituri precum Love Don’t Cost a Thing și pentru cel mai recent rol al ei, din filmu Hustlers, care are șanse mari să fie nominalizat la Oscar. A spus într-o declarație că abia așteaptă să arate lumea ce poate face împreună cu Shakira pe una dintre cele mai mari scene ale lumii. Pe de altă parte, Shakira numește această oportunitate „visul american”. Concertul lui Jenifer Lopez și al Shakirei are ca scop să refacă imaginea NFL după cazul Colin Kaepernick, un activist pentru drepturile afro-americanilor din Statele Unite. Fostul „quarterback” al echipei San Francisco 49ers, în prezent fără club, a lansat în 2017 o mişcare de boicotare a imnului Statelor Unite, pentru a protesta împotriva violenţei poliţiei împotriva afro-americanilor. Aceasta protest a generat un atac puternic din partea preşedintelui american Donald Trump, care a făcut apel către patronii de echipei să-i concedieze pe cei care l-au urmat pe Kaepernick în această mişcare, considerând că aceştia insultă naţiunea americană. În urma acestui scandal, spectacolul Super Bowl, de obicei atât de atrăgător şi râvnit de vedetele muzicii, a fost boicotat anul trecut de vedete precum Rihanna, Pink sau Cardi B, care au refuzat să participe în semn de susţinere a lui Colin Kaepernick. Organizatorii au fost nevoiţi să apeleze la grupul pop Maroon 5, însoţit de rapperii Travis Scott şi Big Boi, care au încercat să asigure show-ul, fără a avea însă succes.