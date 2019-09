200 de mii de doze de vaccin antigripal urmează să ajungă în republică în octombrie

18:20

Ministrul de Interne a instalat si inaugurat un crucifix in cladirea MAI. Alaturi de doi mitropoliti, Nastase a aparut in fata presei laudandu-si fapta printr-un discurs pe care l-a citit de pe foaie. In acelasi timp un grup de atei au venit sa protesteze in fata institutiei. „Lasati-ma sa-mi traiesc cele mai frumoase clipe, poate, […] Сообщение Ministrul de Interne a inaugurat un crucifix in cladirea MAI появились сначала на BTV.