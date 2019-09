Ion Ceban: “În locul Gării Auto Centrale aș face o parcare multietajată”

22:00

În câteva zile intrăm în luna octombrie, asta înseamnă că vine timpul celui mai mare și cel mai de răsunet maraton – Run Pink Moldova. În acest an, comunitatea te invită la cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție RACE for the CURE. Astfel, notați în agendă: duminică, 6 octombrie 2019. u 2019 echipa […]