Victimele seismului produs în arhipelagul Moluce, în estul Indoneziei, a crescut la 23 de morţi

Denunțarea are ca scop declarat „preocuparea urgentă" față de posibilitatea ca președintele Donald Trump să se fi folosit de funcția sa pentru a cere unui lider străin informații ce pot fi interpretate ca „ingerința la alegerile prezidențiale din 2020". Citiți și transcrierea completă a denunțului aici: (U) ANEXĂ CLASIFICATĂ (U) Informații clasificate suplimentare sunt furnizate după cum urmează: (U) Informații suplimentare legate de secțiunea II Conform mai multor oficiali ai Casei Albe cu care am vorbit, transcrierea apelului președintelui cu președintele Zelenski a fost plasată într-un sistem informatic gestionat direct Consiliului Național de Securitate (NCS) – Directoratul pentru Programe de Informații. Acesta este un sistem computerizat autonom rezervat informațiilor la nivel codificat, precum acțiuni sub acoperire. Conform informațiilor pe care le-am primit de la oficialii Casei Albe, unii oficiali și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar fi un abuz asupra sistemului și nu este în concordanță cu responsabilitățile Direcției pentru Programe de Informații. Potrivit oficialilor de la Casa Albă cu care am vorbit, aceasta „nu a fost prima dată" în cadrul acestei administrații, când o transcriere prezidențială a fost plasată în acest sistem la nivel de cod numai pentru a proteja informațiile sensibile din punct de vedere politic - mai degrabă decât cele de securitate națională. (U) Informații suplimentare legate de secțiunea IV [Redactare] Aș dori să extind două probleme menționate în secțiunea IV, care ar putea avea o legătură cu efortul general de a presa conducerea ucraineană. Cum nu știu clar dacă deciziile menționate mai jos sunt legate de eforturile mai largi pe care le descriu, am ales să le includ în anexa clasificată. Dacă într-adevăr acestea reprezintă deliberări și decizii de politică formulate pentru a promova politica externă și securitatea națională a SUA, s-ar putea să considerăm, în mod rezonabil, ca faptele să fie clasificate. - Am aflat de la oficialii americani că, pe 14 mai sau aproximativ, președintele l-a anunțat pe vicepreședintele Pence să-și anuleze călătoria planificată în Ucraina pentru a participa la inaugurarea președintelui Zelenski la 20 mai; Secretarul Energiei, Rick Perry, a condus delegația în schimb. Potrivit acestor oficiali, le-a fost „clar" că președintele nu a vrut să se întâlnească cu domnul Zelenski până ce nu vedea cum „a ales să acționeze" acesta în funcție. Nu știu cum a fost comunicat acest ordin sau de către cine. - De asemenea, nu știu dacă această acțiune a fost legată de înțelegerea mai largă, descrisă în scrisoarea neclasificată, că o întâlnire sau un apel telefonic între președinte și președintele Zelenski ar depinde de felul în care Zelenski își arată dorința de a „juca mingea" în problemele care a fost făcute publice de dl Lutsenko și domnul Giuliani - La 18 iulie, un oficial al Biroului de Management și Buget (OMB) a informat departamentele și agențiile că președintele „la începutul acelei luni" a emis instrucțiuni de suspendare asistenței de securitate a SUA acordată Ucrainei. Nici OMB, nici personalul NSC nu au știut de ce a fost emisă această instrucțiune. - În cadrul ședințelor interagenții de la 23 iulie și 26 iulie, oficialii OMB au declarat din nou în mod explicit că instrucțiunea de suspendare a acestei asistențe a venit direct de la președinte, dar încă nu aveau o justificare politică. La începutul lunii august, am auzit de la oficialii americani că unii oficiali ucraineni erau conștienți de faptul că ajutorul american poate fi în pericol, dar nu știu cum sau când au aflat despre asta.