Șomerii și statul. Reținerea din salariu, obiect de litigiu

15:40

Prin hotărâre judecătorească, am fost obligată să achit o taxă de stat. Neştiind procedura ce urmează, mai mult timp nu am întreprins nimic. Recent, am primit de la un executor judecătoresc încheiere de intentare a pro­cedurii de încasare silită a taxei şi borderou de calculare a cheltuielilor de executare, care conţinea o listă mare de […]