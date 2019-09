Viorel Jardan – candidat la șefia unei comune din Strășeni: „Sunt onorat să particip în această luptă”

10:10

În cadrul unui interviu acordat portalului www.oficial.md, Valentin Eşanu, Preşedintele Asociaţiei obşteşti HELP, a oferit mai multe detalii despre noua structură. „Asociația obștească HELP a apărut ca o necesitate în procesul de luptă pentru dreptate, în care suntem implicaţi împreună cu colegii. Ne dorim să ajutăm toate persoanele care au fost persecutate politic și concomitent să […] Post-ul Asociaţia obştească HELP. Ce presupune și ce priorități va avea! apare prima dată în Provincial.