Cine e bărbatul care a declanșat scandalul convorbirii telefonice dintre Trump și Zelenski

12:40

Cel puţin 11 persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte şase sunt date dispărute după ce oraşul Pune din vestul Indiei şi zonele învecinate au fost afectate de ploi torenţiale şi viituri, au anunţat miercuri reprezentanţi guvernamentali, citaţi de Reuters, potrivit agerpres. Peste 28.000 de persoane au fost evacuate din regiunile joase, iar autorităţile locale sunt în alertă în contextul în care sunt prognozate în continuare ploi, a declarat pentru Reuters Deepak Mhaisekar din cadrul administraţiei locale din Pune. Its raining like cats and dogs in #Pune. Do not drive on waterlogged roads despite its familiar to you. Attached video is of #KarveRoad. Now imagine conditions of rest of the city. (video: @uday_jadhav)#punerains pic.twitter.com/SLD9iX6vN8— Samrat Phadnis (@PSamratSakal) September 25, 2019 În oraşul Pune, situat la circa 200 de kilometri est de centrul financiar din India, Mumbai, au fost înregistrate cantităţi cu 113% mai mari de precipitaţii faţă de medie de la debutul sezonului musonic, respectiv începutul lunii iunie, a indicat un reprezentant al departamentului indian de meteorologie. 100+ mm of heavy rain within 3-4 hours floods Pune, roads have turned into rivers. Stay safe & avoid travel. ? #PuneRains Emergency helplines: Disaster Mgmt. : 020-25501269, 9689931511 Fire Brigade: 020-101, 9689931991 Police: 020-26208100, 020-25657171pic.twitter.com/e6yt0Zk5lg— Sir Jadeja fan (@SirJadeja) September 25, 2019 Dintre cele 11 decese, cinci au fost consemnate în Pune, după prăbuşirea unui zid, a precizat Mhaisekar.