DENUNȚUL ÎMPOTRIVA LUI TRUMP. Dezvăluiri din „ANEXA CLASIFICATĂ” publicată de Comitetul de Informații al Camerei Reprezentanților a SUA

Potrivit declaraţiei de avere, preşedintele Klaus Iohannis deţine împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis, două apartamente şi trei case, dobândite între anii 1992 şi 2007. Şeful statului are un cont deschis la BCR cu 250.000 lei şi venituri de la Administraţia Prezidenţială de 165.100 lei şi din închirierea unui imobil - de 35.829 lei. De asemenea, soţia sa are venituri din salariul de profesor de 33.276 lei, iar din chirii, suma de 35.829 lei, relatează Agerpres. Premierul Viorica Dăncilă are, împreună cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilan şi unul agricol, dobândite în 2000 şi în 2015, precum şi două apartamente şi două case de vacanţă. Viorica Dăncilă mai deţine un autoturism marca Volkswagen Passat cumpărat în 2014 şi bijuterii din aur: inele, cercei, pandantive, brăţări şi broşe, achiziţionate în 2017, în valoare de 5.000 euro. Premierul are deschise 13 conturi, depozite bancare, unul fiind fond de investiţii pensii private în lei, în valoare de 518.218 de lei, respectiv 57.615 euro şi 18.233 dolari. Ea a obţinut de la Secretariatul General al Guvernului venituri de 142.519 de lei din activitatea de premier, iar de la Parlamentul European a obţinut 32.628 euro. Soţul său, Cristinel Dăncilă, a obţinut venituri de 325.949 de lei de la OMV Petrom Piteşti. Dan Barna deţine un teren de 1.252 metri pătraţi dobândit în 2016, iar, împreună cu Olguţa Dana Totolici, are trei apartamente dobândite în perioada 2007 - 2014. De asemenea, Barna are 13 conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii, inclusiv pensii private în valoare de 1.342.707 lei, 70.674 euro şi 150 dolari. Barna are acţiuni sau părţi sociale la trei societăţi în valoare de 54.516 lei şi două împrumuturi acordate în nume personal în sumă de 28.000 lei, dar şi un credit de 202.000 lei contractat în 2012 şi scadent în 2027. Veniturile din activitatea de deputat al lui Barna sunt în sumă de 128.044 lei, iar din închirierea unui apartament - 37.427 lei, în timp ce soţia sa are venituri de la Petrom SA Bucureşti. Theodor Paleologu are două terenuri agricole moştenite în 2005 şi o casă de 400 metri pătraţi. Acesta mai deţine cinci conturi şi depozite bancare de 189.418 lei şi 32.072 euro. Veniturile de la Fundaţia Paleologu sunt de 8.424 lei, la acestea adăugându-se venituri din activităţi independente de 108.113 lei şi din arendă - 23.625 lei. Kelemen Hunor deţine, împreună cu soţia, şase terenuri intravilan şi agricole şi patru case dobândite în perioada 2000-2017. El mai are un autoturism Ford Fiesta din 2004, tablouri de artişti contemporani în valoare de 6.000 euro, precum şi cinci conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii în sumă de 216.082 lei şi 500 euro, dar şi un credit contractat în 2017 în valoare de 152.580 lei. Kelemen Hunor are venituri din indemnizaţia de deputat şi de la UDMR în sumă de 222.636 lei, iar soţia sa are venituri din salariu de 52.691 lei şi din alocaţia pentru copii de 9.564 lei. Mircea Diaconu deţine, împreună cu soţia, cinci terenuri intravilan, un apartament, două case de locuit, o casă de vacanţă şi un grajd dobândite în perioada 1974 - 2016. El are trei autoturisme - Citroen Mehari, Aro10 şi Smart - din 1971, 1996 şi, respectiv, 2001. Diaconu mai are şi patru conturi bancare în sumă de 26.516 lei şi 113.340 euro. Veniturile obţinute de Mircea Diaconu sunt din pensii - 95.154 lei, din mandatul de europarlamentar - 150.913 euro şi 244.527 lei, precum şi din drepturi de autor - 2.200 lei. Soţia sa, Diana Diaconu, are venituri de la Teatrul Nottara de 48.448 lei. Viorel Cataramă are 20 de terenuri intravilan, agricol, forestier. De asemenea, Cataramă mai deţine două case de locuit, două apartamente, un spaţiu comercial şi un cavou dobândite în perioada 1997 - 2009. El mai deţine şi o barcă cu motor şi un skijet Yamaha cumpărate în 2013, precum şi tablouri, statui, vase decorative, 12 ceasuri de mână, bijuterii în valoare de 3.085.000 euro. Acesta mai are 7 conturi şi fonduri de investiţii de 253.725 lei, 20.800 dolari, 15.000 euro şi 115.027 CHF, precum şi acţiuni şi părţi sociale la mai multe societăţi comerciale, dar şi împrumuturi acordate în nume personal în sumă de 29.202.771 lei, 652.025 dolari şi 100.000 euro. Totodată, Cataramă are şi două maşini luate în leasing şi un credit contractate în 2018. Veniturile lui Viorel Cataramă sunt din salariu de la Elvila - 209.162 lei şi din chirii - 1.409.635 lei, precum şi din arendă - 59.850 lei. Soţia sa are venituri din activităţi independente 25.400 lei şi din chirii - 10.300 lei. Alexandru Cumpănaşu deţine, împreună cu soţia, trei terenuri intravilan, patru apartamente şi trei case de locuit, dobândite în perioada 2013 - 2017. El are două autoturisme Subaru şi Mercedes cumpărate în 2008, respectiv 2018. Cumpănaşu are trei conturi şi depozite bancare în sumă de 260.862 lei şi 17.000 euro şi un împrumut acordat Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei în valoare de 152.972 lei. El are şi două credite în valoare de 300.000 euro şi, respectiv 171.000 lei, scadente în 2022 şi 2023. Acesta a obţinut venituri din salarii în total de 212.545 lei, din drepturi de autor şi prestări servicii - 814.140 lei, precum şi din chirii - 106.842 lei. Soţia sa a obţinut venituri din salarii - 261.626 lei şi din activităţi independente - 334.200 lei. Ramona Ioana Bruynseels deţine, împreună cu soţul, două terenuri intravilan dobândite în 2018 şi 2019, două apartamente, două case de locuit şi două case de vacanţă dobândite în perioada 2001- 2018, precum şi un autoturism Land Rover cumpărat în 2010. Ea mai are bijuterii, ceasuri şi obiecte de artă de aproximativ 100.000 euro. Împreună cu soţul mai deţine 23 de conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii în valoare de 153.164 lei, 333.255 euro, 1.343.853 GBP, 742.076 dolari. De asemenea, are mai multe acţiuni şi părţi sociale la societăţi comerciale, dar şi împrumuturi acordate în nume personal. Veniturile acesteia sunt din activitatea de secretar de stat şi de consilier al ministrului apărării naţionale în sumă totală de 13.278 lei. Soţul său are venituri din investiţii, dobânzi, dividende, poliţă de asigurare ajunsă la maturitate şi din pensii. Cătălin Ivan are un apartament cumpărat în 2009, împreună cu soţia, precum şi trei autoturisme achiziţionate în perioada 2007 - 2018. De asemenea, acesta are cinci conturi şi depozite bancare în sumă de 6.695 euro şi 15.000 lei şi patru credite, scadente anul acesta şi anul viitor, de 60.000 euro. El a obţinut venituri de la Parlamentul European de 78.174 euro şi din chirie - 23.500 lei, iar soţia sa are venituri din salariu de 23.167 lei, iar din alocaţia pentru copii - 3.024 lei. Bogdan Stanoevici are un autoturism Chevrolet şi o motocicletă Honda cumpărate în 2001 şi, respectiv, în 2002, precum şi trei conturi şi depozite bancare în sumă de 150.120 lei. Acesta a obţinut venituri din salariul de manager la Circul Metropolitan de 85.795 lei şi din activităţi independente - 118.900 lei. John-Ion Banu deţine şase terenuri intravilan, forestier, păşune şi lac dobândite în perioada 2006 - 2016, precum şi trei case de locuit. Are un autoturism BMW cumpărat în 2016, tablouri de 12.000 euro, trei conturi bancare de 197.000 dolari, dar şi o datorie de 178.000 dolari scadentă în 2029. Veniturile acestuia sunt din activitatea de preşedinte al unei firme private de 87.000 dolari, din dividende - 21.000 dolari, din pensii - 18.500 dolari şi din profitul unei ferme de animale - 35.000 dolari. Sebastian Constantin Popescu nu deţine terenuri, casă sau venituri. Ninel Peia are nouă terenuri intravilan şi agricol dobândite în perioada 2005 - 2012, o casă de locuit şi o casă de vacanţă şi două autoturisme Mercedes cumpărate în 2007. De asemenea, acesta are bijuterii de 400.000 euro şi trei conturi bancare de 8.000 lei. El mai deţine părţi sociale la şase firme, a acordat trei împrumuturi în nume personal de 2.311.319 lei şi a contractat două credite de 85.000 lei. Ninel Peia a obţinut venituri din salarii de 79.000 lei, iar soţia sa are venituri de 18.000 lei.