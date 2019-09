Prinţesa Beatrice a Marii Britanii s-a logodit: Când va avea loc nunta

19:40

Ea a mers la New York la sora ei, Kirsten, care i l-a recomandat pe Mark să-l ia de DJ la nuntă, a notat Metro. Mariajul lui Megan n-a fost reușit și, în 2017, a mers din nou la New York, la sora ei, ca s-o ajute să depășească problemele. Cele două surori au mers într-un bar unde, surpriză, au dat peste Mark, cel care asigurase fondul sonor la nunta lui Megan. Cei doi au vorbit, s-au plăcut și au rămas împreună. Mark, care era însurat de 27 de ani, a divorțat. Cei doi au rămas doar simpli parten...