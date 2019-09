Nuntă în familia regală britanică. Prințesa Beatrice s-a logodit cu un milionar, iar inelul e superb! (Foto)

15:00

Ducii de Sussex au făcut o surpriză colosală fanilor familie regale. Aflându-se într-o călătorie oficială în Africa. Astăzi la micul dejun Ducii de Sussex au fost invitaţi de către un militant anti-apartheid, în Cape Town și l-au luat cu ei și pe micuțul Archie. View this post on Instagram Arch meets Archie! This morning The […]