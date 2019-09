CJI invită jurnaliștii la prezentarea Raportului trimestrial de monitorizare a mass-media privind manipularea și propaganda

09:45

Întrebare: Un portal de știri a publicat un material defăimător la adresa noastră, ca instituție media. Am fost acuzați că am fi afiliați politic și am scrie articole la comandă, fapt care nu corespunde adevărului și ne lezează reputația. Am expediat o cerere prealabilă în adresa redacției respective cu solicitarea de a dezminți afirmațiile cu pricina, dar am vrea să știm ce putem face pentru a ne proteja de răspândirea materialului defăimător, care ar putea să fie preluat și de alte redacții?