VIDEO// Discuții INCREDIBILE între două profesoare de la Colegiul de Ecologie despre mita primită. „Uite debilii ce au făcut, fa”

Campania electorală pentru alegerea primarului de Chişinău are doi favoriţi la capitolul intenţii de vot – Ion Ceban şi Andrei Năstase, însă primul este avantajat de procentajul mai mare pe care îl are în raport cu oponentul său. Este opinia exprimată de directorul Companiei de consultanţă şi cercetare politică „Intellect Group”, Ian Lisnevschi, în cadrul unei conferinţe de presă. “La capitolul intenții de vot, la această etapă, lideri sunt domnii Ion Ceban și Andrei Năstase. Totodată, distanța dintre Ion Ceban și Andrei Năstase este esențială şi îl califică astăzi pe Ceban drept favorit clar al campaniei”, a declarat Ian Lisnevschi, în cadrul unei conferinţe de presă, de prezentare a rezultatelor unui sondaj de opinii, realizat de Intellect Group. Lisnevschi a mai spus că pretendentul blocului ACUM are probleme la capitolul încrederea populaţiei şi este devansat clar de Ion Ceban.