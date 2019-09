A discutat Dodon despre profesorii turci cu Erdogan la New York sau nu

13:10

Cine nu își dorește să-și fluture genele pentru a fi atrăgătoare? Și cum natura nu a dotat toate femeile cu gene lungi, dese și curbate, au apărut genele false. Aplicate fir cu fir printre cele naturale, cu bandă adezivă, cu magneți, există iată o mulțime de alternative pentru o privire impresionantă. Experții propun însă o nouă soluție, care prinde din ce în ce mai mult la femei. Genele inferioare accentuate cu ajutorul unui eyeliner cu pensulă subțire. Cât despre genele superioare, acestea nu trebuie încărcate cu produse de machiaj; e suficient să le întorci cu ajutorul unui clește special. Acest look rock chic – așa cum l-a văzut Dior anul trecut pentru colecția Toamnă/Iarnă 2019 – e foarte distractiv. La prima vedere pare că porți gene false, dar ele sunt de fapt desenate manual. Cum le realizezi? Foarte simplu! Întâi de toate aplică un corector și un primer pentru ochi, pentru a crea o bază. Pentru un efect dramatic aplică pe pleoapa superioară fard în nuanțe închise, dar fără să folosești mascara din abundență pe gene. Cu ajutorul unui eyeliner sau unui tuș de ochi desenează genele la distanțe aproximativ egale de circa jumătate de milimetru. Finisează machiajul aplicând pe genele inferioare un pic de mascara rezistent la apă. În timp ce unii make-up artiști au ales să pună în valoare genele superioare, încărcându-le de mascara, machiorul casei Dior Peter Phillips a transformat genele inferioare în vedetele unui machiaj în tendințe. Acest aspect al genelor își găsește originea în machiajul anilor '60. Acesta era de inspirație egipteană, cu sprâncene foarte conturate și gene false foarte bogate. Machiajul anilor '60 a însemnat o abundență de gene, deoarece pe pleoapa inferioară se mai desenau câteva gene pentru a accentua și mări cât mai mult ochii. Anii 60' au fost dominaţi de trendul hippie, o revoluție a feminismului, trecerea de la femeia casnică la cea modernă. Un fashion icon al acestor ani este frumoasa și noncomformista Twiggy votată în 1966 femeia britanică a anului. În această perioadă apăr genele false, machiajul este grafic, eyelinerul într-o linie curbată este aplicat atât pe pliul pleopei cât și pe pleoapă inferioară. Liniile sunt scoase în evidența prin contrastul ivoarului de pe pleoape și de pe linia apei. Un mic truc pentru a încheia machiajul este realizarea unor linii grafice cu ajutorul unui eyeliner sau dermatograf creându-se efectul de gene false pe linia inferioară.