O noua asigurare dedicata turistilor care isi anuleaza zborurile cu avionul

Turistii romani anuleaza cateva sute de zboruri in fiecare luna, in usoara crestere fata de anul anterior, conform datelor Vola.ro. Zborurile sunt anulate in medie cu 7 - 10 zile inainte de calatorie, iar clientii pierd sumele achitate pentru pretul biletelor, exceptie facand situatiile in care clasa tarifara a biletului permite reprogramarea datei de calatorie contra unei taxe si in anumite conditii.

