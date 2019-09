Judecatorii se vor expune maine daca Marina Tauber va ramane in arest la domiciliu sau va fi eliberata. Deputata din partidul Sor a venit la Curtea de Apel cu pasaportul biometric, spunand ca nu are intentia sa fuga din tara - VIDEO

12:20

Dorin Chirtoaca: "La noi in Chisinau a aparut o printesa, daca nu ati stiut, si se numeste Ion Ceban. S-a inchis in Turnul de Apa. Peste tot este Ion Ceban, am impresia ca o sa merg la baie, cand o sa deschid robinetul, in loc de apa o sa curga Ion Ceban" - VIDEO