(foto) Cine este cel mai pozitiv candidat pentru primărie care vine cu sloganul „Zâmbește, e gratis!”

15:00

UEFA a luat decizia de a schimba formatul Ligii Națiunilor, iar în urma modificărilor efectuate, selecționata Moldovei va juca în Liga C a turneului Liga Națiunilor UEFA, ediția 2020/21. Turneul va avea o nouă structură, cuprinzând câte 16 echipe în Ligile A, B și C și 7 echipe în Liga D. Articolul UEFA a schimbat formatul Ligii Națiunilor. Naționala Moldovei s-a ridicat în grupa C apare prima dată în #diez.