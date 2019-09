(doc) Câte persoane, din fiecare raion, urmează să fie înrolate în armată în anul 2019-2020

13:30

Cabinetul miniștrilor a aprobat astăzi funcția unui nou secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. Este vorba despre Laurențiu Hadîrcă. Ministra Justiției a menționat că acesta are o experiență de peste 15 ani în domeniul juridic.