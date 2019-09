Sistemul medical din R. Moldova „însănătoșit” de România. Vom primi echipamente moderne la Chișinău, Bălți și Cahul

10:30

TAUR Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă este cazul, la depozite bancare, conturi, rate, carduri, investiţii, dividente, cambii, dobânzi – la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Doar eşti născut în zodia banilor şi a propietăţilor. Născut, însă, sub semnul lui Venus, protectoarea zodiei Taurului, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi sănatatea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Nu iti face iluzii inutile cu unele relaţii sociale pe care le ai, sau despre unii prietenii care şi unii şi alţii sunt serviabili atâta timp cit le poţi oferi ceva in schimb. GEMENI Eşti în formă, totul pare sub control, dar îţi lipseşte ceva. Ai uitat, sau nu ai făcut ceea ce trebuia, când trebuia. Lasă paranoia bine temperată, zâmbeşte şi vezi-ţi de lucrurile tale! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei. RAC Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, dar e bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Leu Trebuie să strângi bine din fălci ca să nu „muşti”, să vorbeşti de rău, pe cineva. Sau să râzi în hohote sonore când nu trebuie. Aşa „vrea muşchii tăi”! Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Lei nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa! FECIOARĂ Respiră adânc, numără în gând – astăzi nu trebuie să te enervezi, să faci urât, cu niciun preţ! Eşti observat, cântărit, măsurat şi judecat. Poartă-te frumos, dacă vrei să prevalezi! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la ploaie. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total, o zi buna! BALANŢĂ O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Cei sau cele care dau examene, sau interviuri, sunt avantajati de astre. Sigur, examenul poate fi şi în bucătărie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socotiţi şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiaţi cartea de bucate. SCORPION Uneori şi tu eşti păcălit. Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci, să reuşeşti să stabileşti noi prietenii şi alianţe. Nu pune la suflet orice nerealizare! Este mai bine sa iei tu initiativa, ca sa te bucuri de elementul surpriza, decât să te trezeşti în faţa unei situatii in care esti in defensiva. Cu toate că nu îţi place, astăzi trebuie să iei tu mai întîi atitudine. Ai o ocazie socială ca sa iesi in lume. Nu o rata, pentru că pe lânga profesionalism ai nevoie şi de relaţii pentru o cariera de succes. SĂGETĂTOR Atenţie, astăzi poţi să ai o oportunitate, un prilej bun. Fii atent la informaţii, reţeaua de socializare, mobil, presă. Problemele tale se pot rezolva mai uşor dacă iei decizia potrivită. Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau – ai aspecte negative in zodiile masculine. CAPRICORN Nu primeşti nicio veste, e de bine, înseamnă că totul e normal. Pluton, planetoidul plutocraţilor, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să-ţi regenerezi eficient şi rapid energia psihică. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva în afara posibilitaţilor tale, pentru că mai târziu s-ar putea să produci decepţii nemeritate. Ai un loc de munca decent, ceva prieteni, o legatură stabilă, un acoperiş deasupra capului, şi un mobil. Nu mai bombăni, că poate fi mai rau! VĂRSĂTOR Este o zi în care trebuie să te concentrezi pe intuiţie, instinct şi să laşi logica. Înăreşte-ţi propria viziune profesională, sau sentimentală şi eliberează-te de influenţele nefaste! Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un club plăcut, poate la un spectacol, sau concert. Cultura nu intră în economie, dar tot pe bani se face! PEŞTI Ai rezultate bune, anunţă ziua de azi. Domeniul sentimental este şi el bine aspectat. Relaţiile sociale sunt bine văzute de conjunctură. Pe total, o zi bună, echilibrată, favorabilă totuşi! Sinergia planetelor şi a indicatorilor astrologici iţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi pot veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri.