15 rochii de mireasă inedite, creații ale designerilor autohtoni, prezentate la Moldova Fashion Days (Foto)

Am intrat în perioada rece a anului, iar organismul nostru are nevoie de un plus de vitamine și minerale. Noroc că avem acces la alimente care să suplinească carența acestora. Vă invităm să preparați o supă-cremă de broccoli cu spanac. Ingrediente: 1 ceapă albă 2 morcovi 1 cartof 250 gr spanac 1 căpățână de 250 […]